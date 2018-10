Ärger über Staus und Baustellen in Graz

Kritik an schlechtem Baustellen-Management

Besonders das Baustellen-Management findet Egger schlecht: „Wir haben aktuell 500 Baustellen in Graz, die sind aber so schlecht koordiniert, dass regelmäßig Stau entsteht. Bestes Beispiel für das Versagen war die viermonatige Baustelle in der Gleisdorfer Gasse. Gut 100 Unternehmer waren ringsum betroffen. Sie wurden durch die schlechte Planung Kahrs im Stich gelassen.“