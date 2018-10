Prophet darf nicht „pädophil“ genannt werden

Die in Wien lebende Angeklagte hatte im Jahr 2009 zwei Seminare zum Thema „Grundlagen des Islam“ am Freiheitlichen Bildungsinstitut („Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit“) gehalten, in denen sie die Ehe zwischen dem Propheten Mohammed und einem sechsjährigen Mädchen namens Aisha, die angeblich vollzogen wurde, als es neun Jahre alt war, angesprochen. Unter anderem hatte die Angeklagte nach Angaben des Menschenrechtsgerichts auch gesagt, Mohammed „hatte nun mal gerne mit Kindern ein bisschen was“.