Newton-John: In sexy „Grease“-Outfit eingenäht

Vom süßen Petticoat-Mädchen zum scharfe Vamp: Die Rolle der Sandy hat die Karriere von Olivia Newton-John geprägt. In ihren Memoiren schreibt die heute 70-Jährige deshalb auch über ihre Zeit am Set und gibt so manches Geheimnis preis. Unter anderem verrät die Schauspielerin, dass sie in ihre schwarzen, supersexy Hosen aus der Schlussszene des Musicalfilms jedes Mal aufs Neue eingenäht werden musste.