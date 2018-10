„Der Motor brummt wieder!“ So geht es Niki Lauda

„Der Motor brummt schon wieder, am Fahrgestell müssen wir aber noch ein bisschen arbeiten“: Mit einer Formel-1-Metapher hat Operateur Walter Klepetko am Donnerstag bei einem Pressegespräch im Wiener AKH den Zustand von Niki Lauda nach dessen Lungentransplantation skizziert. Die Behandlung sei „extrem intensiv“ gewesen, dem 69-Jährigen, der am Mittwoch zweieinhalb Monate nach dem Eingriff das Spital verlassen durfte, gehe es den Umständen entsprechend sehr gut.