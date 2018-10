Die wilde Brunft der Gamsböcke

„Der Lebensraum des Gamswilds schrumpft, auch bei uns im Gesäuse“, muss Nationalpark-Chef Herbert Wölger der „Steirerkrone“ berichten. Die Ursache liege gleich doppelt beim Menschen: „Erstens wandert der Wald durch den Klimawandel immer höher, so dass der Bereich zwischen Bäumen und Fels enger wird. Zweitens kommen mehr Menschen in diese Almzone, in der Gämse daheim sind.“