Kostenexplosion bei Behindertenhilfe in Graz

Völlig neues System soll in Graz erprobt werden

Hohensinner fordert Reformen vom Land ein, das ja für die Behindertenhilfe zuständig ist und 60 Prozent der Kosten übernimmt: „Die Behinderten müssen mehr Mitsprache bekommen, sie wissen oft am besten, was sie an Hilfe brauchen. Die Hilfe muss flexibler gestaltet werden. Und für die Hilfsvereine soll es ein globales Budget geben, keine Abrechnung mehr nach jeweils erbrachter Leistung.“