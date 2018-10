Auch nach diesem Meghan-Kleid sind alle verrückt

Unglaublich, aber wahr! Egal, was Herzogin Meghan trägt, es wollen alle haben. Zuletzt sorgte ein burgunderfarbenes Pünktchenkleid von & Other Stories für reißenden Absatz, jetzt ging auch noch das geblümte Kleid, das die 37-Jährige am Mittwoch auf den Fidschi-Inseln trug, schneller weg als warme Semmeln. Dabei war das pinke Maxidress alles andere als ein Schnäppchen.