Gute-Laune-Produkte unter 15 Euro

Na, wie läuft Ihr Tag so bisher? Ist Ihnen der Bus vor der Nase weggefahren? Oder nur Schnecken im Verkehr? Hat mal wieder ein Kollege den Kühlschrank mit einem „All you can eat“-Restaurant verwechselt? Oder mussten Sie sich auch heute mit einem ganz besonders nervigen Kunden herumschlagen? Leider gibt es in unserem Alltag neben den erfreulichen Kleinigkeiten, auch welche, die unsere Stimmung mit einem Schlag einen kräftigen Dämpfer versetzen. Manchmal reicht dafür sogar schon die Tatsache, dass Montag ist.



Es gibt einige gängige Ratschläge um sich zu motivieren beziehungsweise abzureagieren. Beispielsweise ruhig atmen und bis zehn zählen oder lächeln, während man in Gedanken den Stimmungskiller auf den Mond schießt. Motivationsfördernd wiken sollen auch Floskeln wie: „Nach dem Sport wirst du dich viel besser fühlen.“ Oder „Noch drei Tage bis zum Wochenende.“ Für Menschen, die sehr ausgeglichen sind oder ihre Gedankengänge gut steuern können, mag das hilfreich sein, der Großteil kann dabei aber eine kleine Unterstützung gut gebrauchen. Wir haben die besten Tipps gegen Stress, Ärger und den inneren Schweinehund.