Junger Autodieb beging sogar schon 35 Straftaten!

Einbrüche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland

In Niederösterreich soll der Bub seit Juni in den Bezirken Mödling, Bruck an der Leitha, Wiener Neustadt, Gänserndorf, Waidhofen an der Thaya, Amstetten und St. Pölten eingebrochen haben. Zusätzlich werden dem 13-Jährigen laut Polizei zwei Trafik-Einbrüche im Bezirk Eisenstadt-Umgebung und ein versuchter Einbruchsdiebstahl in einen Supermarkt im Bezirk Neusiedl am See zugeordnet. Auch für mehrere Einbrüche in Wien soll der Verdächtige verantwortlich sein. Die Erhebungen werden von der Polizei Sollenau weitergeführt und der Staatsanwaltschaft berichtet, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich.