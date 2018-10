Gehbehinderte 78-Jährige in Grazer Park überfallen

Ein 29 Jahre alter Mann hat am Dienstag in einem Park in Graz eine betagte Frau überfallen und sie verletzt. Die in der Nähe befindliche Tochter der 78-Jährigen alarmierte die Polizei, der Räuber flüchtete daraufhin. Er wurde wenig später festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 29-Jährige könnte auch für einen Raubüberfall auf einen Pensionisten am Wochenende in Frage kommen.