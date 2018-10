Flammen in Tiefgarage: Mehrere Fahrzeuge zerstört

Eine Tiefgarage in Wien-Mariahilf ist Dienstagfrüh in Brand geraten. Gegen 5 Uhr schrillten die Alarmglocken. Als die Einsatzkräfte mit sechs Wagen und 27 Mann in die Mollardgasse anrückten, drang bereits dichter Rauch aus der Garage. Mehrere Fahrzeuge standen in Flammen. Laut Feuerwehrsprecher Christian Feiler befand sich der Brandort relativ nahe an der Einfahrt.