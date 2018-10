Rüstige Trafikantin (78) schlug Räuber in Flucht

In Fügen im Tiroler Zillertal ist es am Dienstagvormittag zu einem Trafiküberfall gekommen. Ersten Informationen zufolge soll ein Unbekannter mit einem Messer bewaffnet in das Geschäft gestürmt sein und die anwesende Trafikantin (78) bedroht haben. Die rüstige Dame zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Der maskierte Mann hat daraufhin ohne Beute die Flucht ergriffen.