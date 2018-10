Nach Aufreger-Urteil: Protestsong für Sigi Maurer

„Als Ar***tritt sehen“

Es habe sich einiges an Beobachtungen aufgestaut, so die Musikerin. „Ich hoffe außerdem, dass Männer, die sich auch nur mit ein paar Zeilen identifizieren können, es als Ar***tritt sehen und ihre Einstellung hinterfragen. Wäre schön.“ Gerichtet sei der Song jedoch nicht an alle Männer, betont die Künstlerin. „Und zum Glück denken bei Weitem nicht alle Männer so wie das im Lied angesprochene ,Mannsbild‘.“