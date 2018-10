Letzte Fahrt mit der Gondelbahn wird versteigert

Am 5. Februar 1928 hat die Einzelumlaufbahn erstmals Gäste auf die Bürgeralpe gebracht, sie ist damit laut Geschäftsführer Johann Kleinhofer die drittälteste in Österreich. Zum „Finale“ kommende Woche am Mittwoch werden ab 15 Uhr Gäste zu einem Fest auf den Berg gebracht. Ein Zuckerl: Wer bei der letzten Fahrt um 23 Uhr dabei sein will, kann das vor Ort ersteigern. Achtmal zwei Plätze stehen zur Verfügung, in der Gondel gibt’s Musik und Sekt: „Wir wollen das zelebrieren, Begräbnisstimmung soll keine aufkommen.“