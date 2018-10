Zündelnde Kinder lösten Großfeuer in Hotel aus

Jenes Feuer, das am Sonntag die Dachkonstruktion eines derzeit leer stehenden Hotels in Kössen im Tiroler Bezirk Kitzbühel schwer beschädigt hatte, dürfte von drei Kindern (zwölf und 13 Jahre) ausgelöst worden sein. Die Kinder hatten im dritten Obergeschoß des Gebäudes mit einem Feuerzeug WC-Papier angezündet und nicht vollständig wieder abgelöscht, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag.