Wiener Polizei warnt per Facebook vor Einbrechern

Gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe seien wichtig, etwa eine Vertrauensperson, die bei Abwesenheit den Postkasten leert. Die Polizei will aber auch dazu motivieren, verdächtige Beobachtungen zu melden - in jeder Dienststelle, beim „Grätzl-Polizisten“ oder in Notfällen unter der Telefonnummer 133.