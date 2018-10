Heizsaison beginnt: Nur kein Geld verheizen!

Luft im Heizkörper?

Ein kleiner Test: Drehen Sie die Heizung ganz auf und lassen Sie etwas Zeit vergehen. Wenn nach einigen Minuten die Hitze im Heizkörper links oben und rechts oben gleichmäßig verteilt ist (und sich der Heizkörper oben heißer als unten anfühlt), dann ist keine Luft im Heizkörper. Gut so, denn Luft in den Heizkreisen bedeutet, dass die Anlage ineffizient arbeitet - und das kostet Geld. Die Heizung auf eigene Faust entlüften sollte nur derjenige, der wirklich weiß, was er tut.