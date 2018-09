So sparen Sie bares Geld beim Heizen

Haben Sie schon von smarter Heizung gehört? Wie das Adjektiv schon erahnen lässt, gehört es zu der innovativen Smart Home-Technologie. Damit bezeichnet man einen Haushalt, in dem die Haushalts- und Multimediageräte interagieren und zentral ferngesteuert werden. Im Falle der Heizung genügt es in der Regel den bestehenden Thermostat durch einen vernetzten zu ersetzen. Den gibt es wie Sie anhand unserer nachfolgenden Beispiele sehen werden schon für kleines Geld.



Und damit sind wir auch schon bei dem größten Vorteil einer solchen Anschaffung: Geld. Davon können Sie nämlich reichlich sparen. Wie? Indem die Heizung per Smartphone steuerbar ist, können Sie die Leistung zeitlich programmieren. Beispielsweise wird unter der Woche nur zwischen sechs Uhr abends und morgens geheizt. Aber auch von unterwegs können individuelle Anweisungen übermittelt werden. Viele Modelle arbeiten auch mit Geofancing. Das bedeutet, solange niemand Zuhause ist wird auch nicht geheizt. Ist der erste Bewohner am Heimweg, wird aufgeheizt. So kann es nie wieder passieren, dass Ihr Heizgerät zu viel Energie verbraucht.