Lewis Hamilton nach Platz 3: „Ich bin frustriert“

Defekte Wasserpumpe

Sogar noch kritischer sah es Hamilton selbst. „Viele Dinge hätten besser sein können, aber alles ging schief. Wir können jetzt über die Strategie diskutieren, aber Fakt ist, dass wir heute nicht schnell genug waren. Ich bin ein wenig frustriert, weil ich auch für das Team den Titel gewinnen möchte, und da haben wir Punkte verloren.“ In der Konstrukteurswertung führt Mercedes nach Austin 66 Punkte vor Ferrari. 129 Punkte sind noch zu vergeben. Hamilton fordert deshalb: „Wir müssen jetzt schauen, dass wir das bis Mexiko nächste Woche wieder besser hinkriegen.“ Was er damit konkret meint? Kurz vor dem Rennen musste Mercedes das Getriebe kurzfristig ausbauen, um ein Leck an der Wasserpumpe zu beheben. „Das war natürlich nicht ideal, wir hatten sowas noch nie davor“, so der Brite.