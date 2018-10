Afghane (20): Drogendealer und Sex mit 13-Jähriger

Drogen um 40.000 Euro

Die abschließenden Ermittlungen ergaben, dass der beschuldigte Asylwerber zumindest seit dem Sommer 2017 bis Mitte August 2018 Suchtmittel in großer Menge in wöchentlichen Beschaffungsfahrten von Wien nach Linz transportierte. Er verkaufte die Drogen gemeinsam mit einem Mittäter gewinnbringend an weitere Subverteiler und an Endabnehmer im Stadtgebiet von Linz und Leonding. Der Gesamtbetrag der in Umlauf gebrachten Suchtmittel beläuft sich auf mehr als 40.000 Euro.