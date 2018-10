„Der König muss warten“ - in Mexiko reicht Platz 7

Vettel kann das nur verhindern, wenn er in Mexiko mindestens 21 Punkte mehr holt. Das passiert, wenn er gewinnt (25 Punkte) und Hamilton nicht über Platz acht (4) hinauskommt. Ein zweiter Platz (18) reicht Vettel nicht, selbst wenn Hamilton leer ausgeht. Aus Sicht des Briten beutetet die Punktekonstellation, dass ihm der siebente Platz (6) in Mexiko in jedem Fall zum Titelgewinn reichen würde.