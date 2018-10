Start ins Leben auf Autobahn

Es war am späten Nachmittag, als Notfallsanitäter Thomas Poms vom Samariterbund in Ebreichsdorf zu einem Einsatz in den Nachbarort Unterwaltersdorf beordert wurde. Mit den Zivildienern Markus Schöppl und Oliver Strauss machte er sich auf den Weg, um die hochschwangere Fatma E. ins Spital nach Baden zu bringen - reine Routine also. Doch weit gefehlt. „Nach nur sechs Minuten Fahrt setzte mitten auf der A 3 der Geburtsvorgang ein“, so Poms. Doch er und seine jungen Sanitäter-Kollegen ließen sich nicht aus der Ruhe bringen: „Wir stoppten auf dem Pannenstreifen und kümmerten uns um die Patientin.“ Und dann ging alles ganz schnell: „Binnen weniger Minuten kam der kleine Emir zur Welt“, schildern Schöppl und Strauss.