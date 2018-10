Klingelbeutel kann jetzt bargeldlos befüllt werden

Auch in Schweden und Großbritannien kann bereits bargeldlos gespendet werden

Neu ist dieses System allerdings nicht. Um das Spendenaufkommen zu erhöhen, führte die anglikanische Kirche in 16.000 Kathedralen in Großbritannien heuer im März das kontaktlose Bezahlen bei Gottesdiensten ein. In Schweden wurde bereits 2009 in einer Kirche in Helsingborg der erste bargeldlose Opferstock aufgestellt. Mittlerweile sind bereits rund 300 Kirchen in Schweden damit ausgestattet. Die Höhe der Bargeldspenden habe sich laut Wilms seither verfünffacht.