Marach/Pavic bei Wiener Doppelturnier topgesetzt

Marach/Pavic treffen gleich in der ersten Runde auf das mit einer Wildcard versehene Österreicher-Duo Lucas Miedler/Dennis Novak. Novaks „Lieblingspartner“ Dominic Thiem spielt wie im Vorjahr in der Stadthalle nicht im Doppel. Und gleich in der nächsten Paarung im Tableau versuchen Jürgen Melzer/Philipp Oswald, die möglicherweise 2019 auf der Tour miteinander spielen werden, ihre Wildcard zu nutzen. Die beiden treffen auf die Argentinier Maximo Gonzalez/Diego Schwartzman. Im Falle eines Sieges gäbe es das nächste Österreicher-Duell.