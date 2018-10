krone.at-Leser: „Beim Rauchen geht‘s ums Prinzip!“

Während es in den meisten Ländern mal besser, mal schlechter funktionierende Kompromisse in Sachen Nichtraucherschutz gibt, denkt Ungarn nun ein rigoroses Rauchverbot an - krone.at berichtete. Unter Premier Viktor Orban könnten unsere Nachbarn bald das erste rauchfreie Land der Welt sein. Die geplanten Maßnahmen haben es in sich: So ist etwa die Rede davon, dass nach dem Jahr 2020 geborene Ungarn überhaupt keinen Zugang mehr zu Rauchwaren erhalten sollen - auch nicht bei Volljährigkeit. Wir haben uns bei unseren Lesern umgehört und wollen auch Ihre Meinung wissen. Diskutieren Sie in den Kommentaren oder im krone.at-Forum mit!