Ungarn bald erstes rauchfreies Land der Welt?

Während hierzulande trotz des Nichtraucherschutz-Volksbegehrens „Don‘t smoke“ mit 881.569 Unterzeichnern weiter über ein Rauchverbot in der Gastronomie gestritten wird, verfolgen unsere ungarischen Nachbarn ambitionierte Ziele in Sachen Nichtraucherschutz. Ungarn will nämlich das erste rauchfreie Land der Welt werden, wie Janos Lazar, Beauftragter für Nichtraucherschutz im Kabinett von Premier Viktor Orban, fordert. Die geplante Strategie, um dieses Ziel zu erreichen, hat es in sich.