Stillgelegtes Bergwerk: Gemüsegärten bleiverseucht

In der Schrems, wie der Ortsteil von Frohnleiten heißt, waren heuer im Juli im Bereich des alten Gemeindeamts Bodenproben genommen worden. Es handelt sich um eine so genannte Verdachtsfläche. Früher einmal gab es in der Gegend ein Bergwerk, das aber schon vor langer Zeit stillgelegt worden ist. Heute stehen dort Mehrparteien- und Einfamilienhäuser.