Krems nach Sieg über Fivers alleiniger Leader!

Auch Graz zog durch einen 25:24-Auswärtssieg bei Schwaz am amtierenden Meister vorbei. Hard ist nach dem 29:33 in Leoben nur Sechster. Aufgrund der folgenden Länderspielpause, in der das Nationalteam auf Norwegen (24. Oktober) und Schweden (28. Oktober) trifft, legt die Liga eine kurze Pause ein. Der neunte Spieltag wird am 31. Oktober ausgetragen.