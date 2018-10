Langfinger plünderte in Eisenbahn Passagierin aus

Der Vorfall selbst hatte sich bereits in der Nacht zum 1. Juni im Zug von Dornbirn nach Wien ereignet. Ein Dieb hatte einer 28-jährigen Vorarlbergerin die Handtasche gestohlen. Noch am selben Tag behob er in Attnang-Puchheim drei Mal Bargeld vom Konto des Opfers, kaufte zudem neun Tickets am Attnanger Bahnhof. Der Gesamtschaden beträgt fast 1600 Euro.