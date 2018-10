Preise im Keller: Steirische Bauern schlagen Alarm

„Es hat in Belgien Fälle gegeben und China als signifikanter Abnehmer hat die Einfuhr sofort gestoppt. Belgien überschwemmte jetzt in Folge mit seinem Fleisch den deutschen Markt - damit sind die Preise in den Keller gerasselt.“ Oder eigentlich noch tiefer in den Keller gerasselt. Denn dort waren sie eh schon.