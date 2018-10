Für Polizistin ist es langer Weg zurück ins Leben

Kollegen halten fest zur sechsfachen Mama

Nach langer Zeit im Krankenhaus dauern die Therapien noch an. Inzwischen ist die Beamtin schon ein halbes Jahr dienstunfähig, will unbedingt zurück zu ihren Kollegen in die Bürgerstraße. Und die haben Klaudia St. noch nicht abgeschrieben, im Gegenteil! Jetzt haben die Leiter der Golfsektion des Polizeisportvereins Linz, Peter Mack und Hermann Rohm, zum Benefiz-Turnier geladen und 102 Spieler und zahlreiche Zuseher kamen. Insgesamt kamen 11.300 Euro zusammen, die nun an die Polizistin übergeben wurden. „Damit soll der Alltag erleichtert und vor allem Therapien finanziert werden“, sagt Hermann Rohm.