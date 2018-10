Barca und Real brauchen dringend Erfolgserlebnis

Die einen Zähler zurückliegenden Katalanen plagen zudem weiter Sorgen im Abwehrzentrum, da Samuel Umtiti (Knieblessur) und Thomas Vermaelen (Muskelverletzung im Adduktorenbereich) noch länger ausfallen. Und auf Barcelona warten bereits kommende Woche die nächsten schweren Heimspiele: Am Mittwoch kommt es in der Champions League zum Gruppe-B-Gipfeltreffen mit Inter Mailand, ehe am Sonntag in einer Woche (28. Oktober/16.15 Uhr) der erste „Clasico“ der Saison gegen Real auf dem Programm steht.