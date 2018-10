Autos und Fassaden mit Farbspray beschädigt

In der Nacht auf heute, Donnerstag, haben die Unbekannten in Klagenfurt zugeschlagen: Im Bereich Pischeldorfer Straße / Krastowitzer Straße haben sie mehrere Autos und Hausfassaden mit Farbspray besprüht, beispielsweise mit dem Schriftzug SAK. Die Polizei hofft auf sachdienliche Hinweise, die an jeder Dienststelle entgegengenommen werden.