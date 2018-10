Stürmt England-Star bald an der Seite von Ronaldo?

Vor allem mit ihrer beeindruckenden 3:0-Halbzeitführung haben Englands Fußballer in Sevilla für die ganz große Sensation in der Nations League gesorgt. Der schlussendliche 3:2-Erfolg gegen die zuletzt stark aufspielenden Spanier ließ britische Medien schwärmen. Mittendrin auch Manchester-United-Stürmer Marcus Rashford, der das zwischenzeitliche 2:0 erzielte. Der Jungstar ist heiß begehrt und könnte schon bald an der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo stürmen.