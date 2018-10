Lebensgefahr für Patienten im KH Floridsdorf!

Nicht der erste Zwischenfall in Floridsdorf

Das war nicht der erste Zwischenfall in diesem baufälligen Spital, dessen Leistungen nun schon seit vier Jahren im - bekanntlich noch immer nicht fertiggestellten - KH Nord integriert sein sollten: So sei am 31. Juli die Sauerstoffanlage defekt gewesen, daraufhin seien drei von fünf Beatmungsanlagen ausgefallen.