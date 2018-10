Weltranglisten-Erste Halep sagt für WTA-Finals ab

Die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep hat ihre Teilnahme an den WTA Finals in Singapur abgesagt. Die Rumänin könne wegen einer Rückenverletzung nicht starten, teilte die Damen-Organisation WTA am Donnerstag mit. Für Halep rückt die Niederländerin Kiki Bertens in das Saisonabschlussturnier der besten acht Spielerinnen des Jahres ab Sonntag nach.