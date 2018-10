„Gesundheitliche Probleme“: Sorge um Cathy Lugner

„Leider habe ich seit Längerem mit unschönen Befunden zu kämpfen und heute erneut eine Untersuchung mit niederschlagenden Ergebnissen erhalten“, schreibt Cathy Lugner am Mittwoch in einer Nachricht an ihre Fans auf Instagram. Daher habe sie einen Entschluss gefasst und werde sich „aufgrund gesundheitlicher Probleme erstmal zurückziehen“.