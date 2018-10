An Ampel in Klagenfurt mit Stanley Messer bedroht

Seine Fahrweise war aufgefallen: Viel zu schnell raste ein Unebkannter in seinem Wagen von Villach nach Klagenfurt. An einer roten Ampel in der Landeshauptstadt stieg er aus, ging zum Auto eines 26-jährigen Veldeners, schlug auf die Seitenscheibe und drohte mit einem Teppichmesser in der Hand. Die Beifahrerin konnte die Szenen mit ihrem Handy aufnehmen. Beim Grünlicht der Ampel fuhr der Unbekannte weiter. Die Fahndung verlief negativ, der Täter ist flüchtig.