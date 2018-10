Steuergeld für Auswanderer

„Ich habe es nicht schlimm gefunden, weil ich ja Österreicherin bin“, versuchte die Angeklagte zu erklären. „Ich habe nicht nachgedacht, es hat uns geholfen. Wir wollten niemandem schaden.“ Für Staatsanwalt Michael Schindlauer war es ein „willkommenes Zusatzeinkommen“, er forderte eine Verurteilung.

Dem folgte der Schöffensenat: Richterin Glatz verhängte drei Monate auf Bewährung. „Sie haben den Kopf in den Sand gesteckt und die Unterstützung zu Unrecht bezogen“, so Frau Rat. Das sei ja auch in Kanada so, dass „der Bezug nur geht, wenn auch im jeweiligen Staat Leistungen erbracht werden.“ Übrigens zahlte sie bereits 20.000 Euro zurück.