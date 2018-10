Hundehasser treiben in Schärding ihr Unwesen

Besitzer erkannten Gift

Gemeinsam mit ihrem Mann begutachtete sie sofort die blassen, rotbraunen Körner und kam zu der Einschätzung, dass es sich um Gift handeln müsse. „Wir haben sofort unsere Tierärztin angerufen, die der Nelly etwas injiziert hat, das sie zum Erbrechen brachte.“ Diese rasche Therapie dürfte massiv dazu beigetragen haben, dass der neunjährige Schäfermischling den Anschlag ohne Folgen überstehen konnte. „Sie ist wohlauf und Gott sei Dank wieder die alte“, freut sich die Besitzerin. In Zukunft will sie Nelly nur an der kurzen Leine spazieren führen, um das Risiko zu minimieren.