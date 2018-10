Wipfelwanderweg ist erneut Fall fürs Gericht

Um Amtsmissbrauch und Untreue geht es in einem Prozess, der jetzt nach zwei Jahren Pause in Leoben fortgesetzt wird. Angeklagt ist Max Haberleitner, Ex-Bürgermeister von Rachau (heute Gemeinde St. Margarethen bei Knittelfeld). Er soll sich einst als Geschäftsführer des neuen Wipfelwanderwegs selbst zu hohe Grundstückspachten ausgezahlt und am Gemeinderat vorbei entschieden haben.