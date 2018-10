Tierhasser legt Köder aus

„Fast jede Woche finden wir tote Vierbeiner“, klagt die Tierhilfe Bruck an der Leitha. Streuner und Hauskatzen tappen in die Giftfalle. Auch drei Hunde sind qualvoll verendet. Ein Liebling kämpft derzeit noch ums Überleben. Auslöser für die Giftanschläge soll die steigende Zahl an Streunern in der Region sein.