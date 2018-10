Polizei erwischte bei „Aktion scharf“ 401 Sünder

Die Kontrollen, die in allen neun Tiroler Bezirken stattfanden, wurden am 12. Oktober durchgeführt. Die „Hitliste“ der Verfehlungen führen einmal die Gurtenmuffel an. 265 Sünder wurden erwischt, 245 davon kamen mit einem Organmandat (35 €) weg, 20 flattert dieser Tage eine Anzeige ins Haus.