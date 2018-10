Neuerlich ein schwerer Unfall mit einem E-Bike

Die Deutsche war mit ihrem elektrisch angetriebenen Rad auf einer leicht abfallenden Forststraße in Richtung Brandenberg unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das E-Bike verlor. Die Frau kam zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde sie vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. Erst am Freitag war auf der Kasbachstraße bei Jenbach (Bezirk Schwaz) ein 75-Jähriger Mann mit seinem E-Bike bei der Talfahrt gegen einen Pkw gekracht und noch am Unfallort verstorben.