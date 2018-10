Leibnitzer Polizei schnappte Gauner-Quintett

Am Samstag kehrte das Quintett zurück

Am 13. Oktober läuteten erneut zwei Frauen bei dem 92-Jährigen, um in die Wohnung zu gelangen. Dabei wurden sie jedoch von einer Nachbarin beobachtet, welche eine der Frauen wiedererkannte. Die Tatverdächtigen wurden von den Nachbarn vertrieben, stiegen in ein Fahrzeug, indem sich die drei vermutlichen Komplizen befanden, und flüchteten. Die Nachbarn reagierten geistesgegenwärtig: Sie verständigten die Einsatzkräfte, die das Fahrzeug später in der Nähe des Tatortes anhalten konnten.