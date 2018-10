So macht Schulbank drücken nun richtig viel Spaß!

Mit Blasmusik, Chorgesang, Tanzeinlagen und Schützensalven wurde am Sonntag die neue Volksschule in Großarl feierlich eingeweiht. Zwei Jahre lang wurde an dem modernen, lichtdurchfluteten Gebäude gebaut. Seit Schulbeginn bringen die 185 Kinder Leben in das Haus. Der große Andrang beim gestrigen Fest lässt auf eines schließen: Hier fühlen sich die Kleinen beim Lernen wohl!