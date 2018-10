Kopfschütteln über Damm-Modell in Strass

Seile und sechs Meter hohes Gestell

Um möglichst viele Gleichgesinnte zu mobilisieren, stellte er den Damm anschaulich nach. Sechs Meter hoch ragt das Gestell vor seinem Hof in die Höhe, rot umwickelte Seile zeigen die Neigung. Die Botschaft per Transparent: „Stoppen wir dieses größenwahnsinnige Monsterprojekt!“ Die Anwohner ließen selbst Dampf ab: „Wir im Unterland sollen das Wasser von ganz Tirol aufnehmen - das darf nicht sein.“ Eine Unterschriftenliste kursierte, doch nicht alle sind optimistisch, am Jahrhundertprojekt rütteln zu können.