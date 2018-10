Känguru-Attacke fordert drei Verletzte

Die Attacke ereignete sich am Samstagabend auf ihrem Grundstück in der Region Darling Downs. Smith und ihr Mann Jim hatten wegen anhaltender Trockenheit in der Region zuletzt jede Nacht etwa 30 Kängurus auf ihrem Grundstück gefüttert. Am Samstag griff während der Fütterung ein mindestens 1,80 Meter großes Männchen ihren Mann an, wie Smith dem Rettungsdienst Queensland erzählte.