Überragender Djokovic greift nach Nummer eins

„Nole“ hatte im Sommer in Wimbledon, Cincinnati und bei den US Open triumphiert, zog gestern beim „1000er“ in Schanghai ins Endspiel ein. Im Jahresranking arbeitete sich der Serbe auf Platz zwei vor, der Abstand zum angeschlagenen Führenden Rafael Nadal ist überschaubar. „Es kann sein, dass ,Rafa’ heuer gar nicht mehr spielt“, sagt Bresnik, „also hat Djokovic echt alle Trümpfe in der Hand.“