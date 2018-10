Talentprobe der Studenten

Auf sehr pointierte Weise zeichnet Zeller Au-pairs als den Teil eines globalen Ausbeutungssystems, den wir als europäische Wohlstandsgesellschaft am nächsten an uns heranlassen - und der doch nie Teil der Familie wird. Vielmehr werden sie, wie Moïra Gilliéron mit ihrem Bühnenbild andeutet, Teil der Einrichtung. Wohl nicht zufällig sind die Einteiler der Darsteller Ton in Ton mit dem Teppich, den man jederzeit verschieben (abschieben?) kann.